В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС

Полиция задержала ревизора ГФС. Фото: Укринформ

Правоохранители в Киеве задержали главного налогового ревизора ГФС на взятке в тысячу долларов США.

"Полицейские установили, что служащий требовал средства за ускорение проверки предприятия для его дальнейшей ликвидации. Ревизор-инспектор ГФС был задержан на рабочем месте сразу после получения тысячи долларов США неправомерной выгоды", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас начальника ГФС задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленника будут обвинять за ч. 3 ст. 368 УК Украины - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом.

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В Киеве задержали заместителя начальника управления аналитически организационного обеспечения - начальник отдела административной практики ГУ Госпродпотребслужбы. Ее арестовали при получении взятки в $1500.