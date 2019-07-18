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четверг, 18 июля 2019 02:36

В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС

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В Киеве на взятке полиция задержала главного финансового ревизора ГФС
Полиция задержала ревизора ГФС. Фото: Укринформ

Правоохранители в Киеве задержали главного налогового ревизора ГФС на взятке в тысячу долларов США.

"Полицейские установили, что служащий требовал средства за ускорение проверки предприятия для его дальнейшей ликвидации. Ревизор-инспектор ГФС был задержан на рабочем месте сразу после получения тысячи долларов США неправомерной выгоды", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас начальника ГФС задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленника будут обвинять за ч. 3 ст. 368 УК Украины - Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом.

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В Киеве задержали заместителя начальника управления аналитически организационного обеспечения - начальник отдела административной практики ГУ Госпродпотребслужбы. Ее арестовали при получении взятки в $1500.

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