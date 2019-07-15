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понедельник, 15 июля 2019 21:30

На взятке задержали столичную чиновницу

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На взятке задержали столичную чиновницу
Заместителя начальника управления Держпродспоживслужбы задержан на взятке. Фото: 112

В Киеве задержали заместителя начальника управления аналитически организационного обеспечения - начальника отдела административной практики ГУ Держпродспоживслужбы.

Ее арестовали при получении взятки в $1500 сообщает прокуратура города Киева.

"Указанные средства злоумышленница требовала и получила от гражданина за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении ей о подозрении.

Женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ разоблачили в вымогательстве взятки заместителя руководителя одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

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