На взятке задержали столичную чиновницу

Заместителя начальника управления Держпродспоживслужбы задержан на взятке. Фото: 112

В Киеве задержали заместителя начальника управления аналитически организационного обеспечения - начальника отдела административной практики ГУ Держпродспоживслужбы.

Ее арестовали при получении взятки в $1500 сообщает прокуратура города Киева.

"Указанные средства злоумышленница требовала и получила от гражданина за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения", - говорится в сообщении.

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