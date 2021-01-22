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пятница, 22 января 2021 12:40

В Киеве на Печерске избили журналистов

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В Киеве на Печерске избили журналистов
В Киеве произошла драка с участием журналистов. Фото: "Радио Свобода"

В четверг вечером, 21 января, 3 журналистов избили на столичном Печерске. Нападение произошло между домами на ул. Евгения Коновальца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Трое журналистов возвращались домой. Между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и сбежали", - говорится в сообщении.

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После нападения журналисты вызвали полицию. На месте происшествия пострадавшие предоставили объяснения правоохранителям и обратились за помощью в больницу. Двое из них написали заявления.

Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений журналистам.

Нападение не связано с профессиональной деятельностью пострадавших, подчеркнули в МВД.

Организация "Репортеры без границ" ежегодно составляет Индекс свободы прессы - Press Freedom Index. В 2020 году в рейтинге Украина поднялась на 6 позиций и теперь занимает 96-е место

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