В Киеве мужчина напал на журналистку "Интера"

Мужчина напал на журналистку "Интера", его разыскивают. Фото: pixabay.com

В Киеве возле станции метро Осокорки мужчина мешал работе журналистки и пытался отобрать аппаратуру.

Инцидент произошел 21 апреля, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Во время проведения съемок неизвестный спровоцировал конфликт с работниками телеканала и пытался вырвать микрофон у журналистки. Своими действиями правонарушитель препятствовал проведению съемки", - говорится в сообщении.

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Речь идет о журналистке телеканала "Интер". Сам инцидент произошел на ул. Садовой, уточнила столичная прокуратура для "Украинской правды".

По факту препятствования деятельности сотрудникам телеканала открыли уголовное производство. Злоумышленника разыскивают.

В Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива - Майкла Щура. Драка произошла из-за замечания о правилах дорожного движения. Сам телеведущий рассказал, что его избили около 13:50 на перекрестке ул. Ярославов Вал и Ивана Франко.