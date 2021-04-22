Нападение на Майкла Щура: МВД направило ему видео, которое он сам предоставил полиции

Майкла Щура избили на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко Фото: facebook.com/michael.shchur

После нападения в Киеве на журналиста Майкла Щура заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прислал ему видео инцидента, которое тот сам ранее передал полиции.

По словам потерпевшего, пока он ждал приезда правоохранителей, то прошелся по офисам, расположенных рядом с местом происшествия. В одном из них ему согласились передать видео с камеры наблюдения, рассказал журналист в Facebook.

После того как Щур написал заявление в полицию, ему позвонил начальник райотдела.

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"Мы с ним поговорили. Он спросил, есть ли у меня видео с камеры наблюдения. Я сказал есть. И готов передать. Я ему прислал. Через некоторое время мы разговаривали с Антоном Геращенко. И он сказал, что они работают. И уже есть результаты . Они уже даже нашли видео с камеры наблюдения. Я попросил его прислать. И он прислал мне моё же видео", - рассказал ведущий.

Журналист в своем посте добавил, что хочет, чтобы правоохранительная система ко всем гражданам относилась одинаково. Поскольку до того как они узнали, что мужчина журналист, он ждал полицейских 2 ч.

Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива - Майкла Щура. Драка произошла из-за замечания о правилах дорожного движения. Сам телеведущий рассказал, что его избили около 13:50 в Киеве на перекрестке ул. Ярославов Вал и Франко.