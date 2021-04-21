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среда, 21 апреля 2021 21:46

В центре Киева избили Майкла Щура

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В центре Киева избили Майкла Щура
Майкла Щура избили на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко. Фото: Facebook

В Киеве парень на самокате побил ведущего "Телевидение Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур).

Драка произошла из-за замечания о правилах дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Нападавшего не задержали. Следователи просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и ищут вероятных подозреваемых", - говорится в сообщении.

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Сам телеведущий рассказал, что его избили около 13:50 в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко.

"Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едет два парня на самокатах. Я остановился, чтобы их пропустить. Потому ехали они хорошенько так и, как я видел, не тормозили", - написал ведущий.

По его словам, одному из них он крикнул, чтобы тот пропускал пешеходов, а он слез с самоката и между ними началась перепалка, а затем и драка.

"Далее мы еще попререкались немного, что он не имел меня бить и запшикивать лицо баллоном. А дальше он сел - и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос", - рассказал Щур.

В Киеве на просп. Степана Бандеры конфликт между двумя водителями закончился стрельбой. Один водитель достал нож и побежал ко 2-му. Для самозащиты следующий выстрелил из пистолета.

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