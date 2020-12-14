Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма

Сразу после нападения мужчины постигла мгновенная карма - он не удержался на ногах и упал Фото: 12kanal.com

В Киеве мужчина напал на журналистку телеканала Kiev.Live. Она снимала сюжет о том, как на Выдубичах борются с гололедом владельцы и работники местных мафов. Ведь в их обязанности входит посыпать территорию рядом со строением песком или расчищать ее.

Когда журналистка попыталась пообщаться с продавцом через окошко, и отказалась отвечать, пишет rbc.ua. Затем откуда-то возник мужчина - сначала он толкнул оператора, а затем набросился на журналистку.

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Сразу после нападения мужчины постигла мгновенная карма - он не удержался на ногах, упал и ударился головой. Все произошло в прямом эфире.

Когда мужчина сумел подняться - он не успокоился. Нападающий продолжил атаковать съемочную группу.

2 апреля на территории столичного Гидропарка посетители спортивной площадки, нарушавшие карантин, напали на съемочные группы 2 телеканалов. По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов открыли 2 уголовных производства.