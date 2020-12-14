Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма

 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 207
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 603
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1197
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 657
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4419
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4707
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1647
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 540
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3465
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
4
2
6
5
7
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Водитель Audi хотел обогнать другой автомобиль и вылетел в кювет - 6 человек пострадали
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
На Виннитчине эвакуатор выехал на встречную полосу - два человека погибли
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
СБУ блокировала контрабанду лекарств, которые через интернет продавали в Европу
Видео
Все видео
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции
Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
Конфликт из-за маски в автобусе закончился дракой
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
В центре Киева вспыхнул масштабный пожар
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 279
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 783
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 279
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2214
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 675
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 14:48

Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма

  Комментировать
Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма
Сразу после нападения мужчины постигла мгновенная карма - он не удержался на ногах и упал Фото: 12kanal.com

В Киеве мужчина напал на журналистку телеканала Kiev.Live. Она снимала сюжет о том, как на Выдубичах борются с гололедом владельцы и работники местных мафов. Ведь в их обязанности входит посыпать территорию рядом со строением песком или расчищать ее.

Когда журналистка попыталась пообщаться с продавцом через окошко, и отказалась отвечать, пишет rbc.ua. Затем откуда-то возник мужчина - сначала он толкнул оператора, а затем набросился на журналистку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина ударил пакетом мотоциклиста-нарушителя, водитель ему отомстил

Сразу после нападения мужчины постигла мгновенная карма - он не удержался на ногах, упал и ударился головой. Все произошло в прямом эфире.

Когда мужчина сумел подняться - он не успокоился. Нападающий продолжил атаковать съемочную группу.

2 апреля на территории столичного Гидропарка посетители спортивной площадки, нарушавшие карантин, напали на съемочные группы 2 телеканалов. По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов открыли 2 уголовных производства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина с кулаками бросался на журналистку - его постигла мгновенная карма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Секс для удовольствия: обезьяны не перестают удивлять

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Скоропадский отрекся от власти

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны 5 Просмотров: 12008
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11522
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 11277
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9207
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 8784
Происшествия
Возле школы мужчина набросился на женщину и ее 8-летнюю дочь
Возле школы мужчина набросился на женщину и ее 8-летнюю дочь Просмотров: 243
Судимый за изнасилование малолетней снова напал
Судимый за изнасилование малолетней снова напал Просмотров: 198
Школьница упала с крыши недостроя, когда делала фото
Школьница упала с крыши недостроя, когда делала фото Просмотров: 198
15-летнюю девушку убило током на крыше вагона
15-летнюю девушку убило током на крыше вагона Просмотров: 297
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
Родители катали коляску с ребенком по замерзшему озеру
 Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
11
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
3
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 13
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть