В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 468
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1161
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1566
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29538
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1728
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3555
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 24237
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1908
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4185
Фото
Все фото
7
10
3
4
8
Уплетают за обе щеки: животным киевского зоопарка устроили арбузную неделю
Уплетают за обе щеки: животным киевского зоопарка устроили арбузную неделю
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
&quot;ЛГБТ убивают украинский&quot; - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
"ЛГБТ убивают украинский" - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
В Киеве заметили огромного кита
В Киеве заметили огромного кита
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Видео
Все видео
В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне
В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне
Пассажиры стоят на улице: в столичном метро произошел коллапс
Пассажиры стоят на улице: в столичном метро произошел коллапс
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Позор вам вечный" - беженец из РФ пикетировал "думские" выборы в Киеве
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
"Ocean Plaza, требую объяснений" - мужчину в рыцарских доспехах не пустили в ТРЦ
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 468
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2475
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1134
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 747
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 513
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
вторник, 21 сентября 2021 10:54

В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне

  Комментировать
В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне
Водитель маршрутки во время движения смотрел видео на телефоне. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель маршрутного такси №201 смотрел ролик на телефоне во время управления транспортом.

Соответствующее видео распространил "Киев без цензуры" в Telegram. Когда сняли нарушителя, не уточнили.

"Водитель 201-й маршрутки умудряется сочетать просмотр Discovery и работу. А за безопасность отвечают иконки в салоне маршрутки", - говорится в описании видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маршрутка волочила пенсионерку по дороге

На кадрах видно, что автобус движется в плотном автомобильном потоке. Пассажиры, которые стали свидетелями нарушения, никак не отреагировали.

Привлечь маршрутчика к ответственности вряд ли получится.

"Учитывая то, что телефон лежал на приборной панели, то будет трудно доказать, что он его смотрел. Если бы гаджет был в руках водителя, то это уже другой вопрос", - рассказал анонимный правоохранитель Obozrevatel.

В Киеве пассажиры сняли таксиста, который читает книгу во время движения автомобиля. Присутствие пассажиров в транспорте водителя не смущало.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Разрушительное землетрясение забрало жизни почти 2400 людей

Расчеты экономиста с украинского городка использовало правительство США

Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера

Оперный театр построили на месте реки

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 12825
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 9558
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 7587
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 4941
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 4149
Новости Киева
Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд
Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд Просмотров: 27
Трагически погиб юный спортсмен сборной Украины
Трагически погиб юный спортсмен сборной Украины Просмотров: 522
Кличко хочет сделать Крищенко своим заместителем - СМИ
Кличко хочет сделать Крищенко своим заместителем - СМИ Просмотров: 180
Пассажиры стоят на улице: в столичном метро произошел коллапс
Пассажиры стоят на улице: в столичном метро произошел коллапс
 Просмотров: 432
Усиление карантина в Киеве: Кличко сделал заявление
Усиление карантина в Киеве: Кличко сделал заявление Просмотров: 342
Больше всего комментируют
3
Kulish Fest в Днепре: "титушки" были с оружием, одного задержали с ножом - полиция его отпустила
2
KyivPride-2021: на Марш вышли 7 тыс. участников, Melovin стал ЛГБТ-событием года
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
10-летнюю девочку и ее семилетнего брата нашли мертвыми в старом сундуке
1
Каналы Ахметова, Коломойского и Пинчука больше всего показывают партию Тимошенко
Голосов: 6953
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть