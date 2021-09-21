В Киеве маршрутчик вез пассажиров и смотрел видео на телефоне

Водитель маршрутки во время движения смотрел видео на телефоне. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель маршрутного такси №201 смотрел ролик на телефоне во время управления транспортом.

Соответствующее видео распространил "Киев без цензуры" в Telegram. Когда сняли нарушителя, не уточнили.

"Водитель 201-й маршрутки умудряется сочетать просмотр Discovery и работу. А за безопасность отвечают иконки в салоне маршрутки", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, что автобус движется в плотном автомобильном потоке. Пассажиры, которые стали свидетелями нарушения, никак не отреагировали.

Привлечь маршрутчика к ответственности вряд ли получится.

"Учитывая то, что телефон лежал на приборной панели, то будет трудно доказать, что он его смотрел. Если бы гаджет был в руках водителя, то это уже другой вопрос", - рассказал анонимный правоохранитель Obozrevatel.

В Киеве пассажиры сняли таксиста, который читает книгу во время движения автомобиля. Присутствие пассажиров в транспорте водителя не смущало.