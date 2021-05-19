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среда, 19 мая 2021 09:30

В Киеве таксист вез клиента и одновременно читал книгу: курьезное видео

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В Киеве таксист вез клиента и одновременно читал книгу: курьезное видео
В Киеве таксист читал книгу, пока виз клиента 18 мая. Фото: скриншот с видео

В Киеве пассажиры сняли таксиста, который читает книгу во время движения автомобиля. Делает это, вероятно, во время тянучки в пробке.

Соответствующее видео распространил в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Новый уровень борьбы со скукой в пробках от столичных таксистов", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что наличие пассажира в салоне транспорта таксиста не смущает.

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В Киеве на ул. Межигорской таксист-индус устроил ДТП. Он заснул за рулем своей машины Renault и въехал в авто Lada. Пользователи сети считают, что таксисты составляют себе графики, не рассчитывая сил. Поэтому сильно устают.

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