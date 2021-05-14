Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada

Такси со спящим водителем вылетело на встречную. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Межигорской таксист индийского происхождения устроил ДТП. Он заснул за рулем своей машины Renault и въехал в авто Lada.

Авария произошла утром 14 мая, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, водитель такси заснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где протаранил автомобиль Lada. Двум участникам ДТП оказана помощь врачами "скорой", - говорится в посте.

Пользователи сети отметили, что таксисты составляют себе графики, не рассчитывая сил. Поэтому очень сильно устают.

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Среди комментариев:

"Это часто, они и в Киеве на стимуляторах ездят";

"А потому что работают сутки через сутки, большинство сами выбирают такой график, вот и не выдерживают";

"Я в маршрутке раз ехал последним рейсом из пригорода. Он какую-то баночку открывал и нюхал, чтобы не заснуть";

"А это уже страшно. Они по 40 человек возят".

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