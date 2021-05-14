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пятница, 14 мая 2021 14:47

Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada

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Таксист-индус летел по встречной и &quot;поцеловал&quot; Lada
Такси со спящим водителем вылетело на встречную. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Межигорской таксист индийского происхождения устроил ДТП. Он заснул за рулем своей машины Renault и въехал в авто Lada.

Авария произошла утром 14 мая, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"По предварительной информации, водитель такси заснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где протаранил автомобиль Lada. Двум участникам ДТП оказана помощь врачами "скорой", - говорится в посте.

Пользователи сети отметили, что таксисты составляют себе графики, не рассчитывая сил. Поэтому очень сильно устают.

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Среди комментариев:

"Это часто, они и в Киеве на стимуляторах ездят";
"А потому что работают сутки через сутки, большинство сами выбирают такой график, вот и не выдерживают";
"Я в маршрутке раз ехал последним рейсом из пригорода. Он какую-то баночку открывал и нюхал, чтобы не заснуть";
"А это уже страшно. Они по 40 человек возят".

В центре Киева на Львовской площади поймали мужчину, который проник в кофейню и уснул там.

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Комментарии

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Дата
14
мая

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