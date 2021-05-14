Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada

В Киеве на ул. Межигорской таксист индийского происхождения устроил ДТП. Он заснул за рулем своей машины Renault и въехал в авто Lada.
Авария произошла утром 14 мая, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".
"По предварительной информации, водитель такси заснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где протаранил автомобиль Lada. Двум участникам ДТП оказана помощь врачами "скорой", - говорится в посте.
Пользователи сети отметили, что таксисты составляют себе графики, не рассчитывая сил. Поэтому очень сильно устают.
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Среди комментариев:
"Это часто, они и в Киеве на стимуляторах ездят";
"А потому что работают сутки через сутки, большинство сами выбирают такой график, вот и не выдерживают";
"Я в маршрутке раз ехал последним рейсом из пригорода. Он какую-то баночку открывал и нюхал, чтобы не заснуть";
"А это уже страшно. Они по 40 человек возят".
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