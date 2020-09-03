В Киеве кладут тоннель на метро Виноградарь - когда ожидать открытия

Большой проходческий комплекс, который будет прокладывать тоннель от будущей станции метро Мостицкая до станции Сырец, запустили в работу. Длина комплекса - 96 м. Именно на него в середине августа при участии специалистов из Германии установили новую планшайбу диаметром более 6 м и весом почти 60 т.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: КГГА

"За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И примерно за 6 месяцев проложит тоннель в направлении станции Сырец. Длина тоннеля - 1300 метром", - отметил Кличко.

Новые станции будут перевозить более 90 тис. пассажиров в сутки. Их открытие планируется на декабрь 2021 года.





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Мэр Киева проинспектировал ход строительства 2 новых станций метро на Виноградарь: Мостицкой и Проспекта Правды.