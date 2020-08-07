Кличко показал, как идет строительство новых станций метро

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал ход строительства 2 новых станций метро на Виноградарь: Мостицкой и Проспекта Правды.

Соответствующее видео появилось на странице в Facebook главы столицы.





Фото: ТСН

Из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, и это несколько повлияло на график работ. Подрядчик проекта Киевметрострой обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.

За месяц комплекс будет проходить около 200 м под землей. Через полгода появится один из тоннелей.

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Накануне мэр Киева проинспектировал межшкольный стадион, где занимаются ученики 2 школ - №194 и №252. Спортивная локация расположена в Оболонском районе столицы.