Кличко показал, как идет строительство новых станций метро

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал ход строительства 2 новых станций метро на Виноградарь: Мостицкой и Проспекта Правды.
Соответствующее видео появилось на странице в Facebook главы столицы.
"Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке. Ориентировочно через 2 недели уже должны начать разработку тоннеля между станциями, Мостицкая и Сырец", - отметил Кличко.
Из-за карантина представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, и это несколько повлияло на график работ. Подрядчик проекта Киевметрострой обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ.
За месяц комплекс будет проходить около 200 м под землей. Через полгода появится один из тоннелей.
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Накануне мэр Киева проинспектировал межшкольный стадион, где занимаются ученики 2 школ - №194 и №252. Спортивная локация расположена в Оболонском районе столицы.
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