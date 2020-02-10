В Киеве из канализации достали голого мужчину

С сливной ямы достали голого мужчину. Фото: 63.ru

В Киеве возле станции метро Лыбидская с сливной ямы достали обнаженного мужчины.

Как он туда попал и почему был без одежды неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог, сообщают в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

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В посте указывают, что потерпевший находился "под какими-то странными препаратами". На видео видно, как после спасения он нецензурно ругает спасателей, уверяя, что у него все "классно".

В Мариуполе по торговому центру ПортCity разгуливал обнаженный мужчина. Как и почему оказался в таком виде посреди общественного места, неизвестно, пишет портал. Произошел инцидент на этаже, где расположен кинотеатр. Посетители, которые ждали сеанс, сняли молодого человека на видео.