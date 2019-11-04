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понедельник, 04 ноября 2019 13:37

Мужчина голышом разгуливал по торговому центру

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Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Мужчина спокойно прохаживался по мариупольском ПортCity, будучи полностью голым. ФОТО: mariupol-express.com.ua

В Мариуполе по торговому центру ПортCity разгуливал обнаженный мужчина.

Как и почему оказался в таком виде посреди общественного места, неизвестно, пишет портал 0629.com.ua.

Произошел инцидент на этаже, где расположен кинотеатр. Посетители, которые ждали сеанс, сняли молодого человека на видео. Как видно на кадрах, отсутствие одежды мужчину не беспокоило. Прикрывать интимные места он даже не пытался.

В полицию обращений по поводу инцидента не поступало.

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В Запорожье парочка занялась сексом на улице среди бела дня. Инцидент сняли на камеру жители многоэтажки, возле которой все происходило.

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04
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