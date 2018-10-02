В Киеве исчезнут маршрутки

В Киеве до 2024 года избавятся от маршруток. ФОТО: tsn

В Киеве до 2024-го избавятся от маршруток. Это предусмотрено целевой программой, принятой сегодня депутатами Киевсовета.

"40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается. Целевая программа должна решить эту проблему", - объяснил автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Кроме того, в проекте предусмотрено обновление автопарка и выписанная процедура предоставления льгот на проезд на всех маршрутах.

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В Киеве с 1 ноября запускают единый электронный билет. Оплатить поездку можно будет несколькими способами: одноразовым талончиком с QR-кодом, пластиковой картой (как в метро), "Картой киевлянина", при оплате которой действует скидка в 50 коп. на каждую поездку, и банковской карточкой с PayPass и PayWay (с 31 марта).