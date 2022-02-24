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В Киеве, Днепре, Черкассах и Николаеве вводят комендантский час

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В Киеве, Днепре, Черкассах и Николаеве вводят комендантский час
При крайней необходимости передвижение по городу во время комендантского часа обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Фото: pixabay.com

В Киеве будет действовать комендантский час с 22:00 до 7:00 с 24 февраля. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. Общественный транспорт в это время работать не будет. Днепр также вводит комендантский час. Там он будет действовать с 22:00 до 06:00. В это же время будет действовать и в Черкассах и области. Также в Николаеве.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22.00 до 7.00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходим для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны как укрытия в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

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При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам СМИ, предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Готовимся к внедрению комендантского часа в Черкасской области. С сегодняшнего дня с 22.00 до 6.00. В это время будет запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области", - сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Президент России Владимир Путин около 4 утра 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение.
В поддержку Украины выступили 48 стран.

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Дата
24
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