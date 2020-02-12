В КГГА объяснили, от кого зависит переименование Дорогожичей

Переименовать станцию метро Дорогожичи предложили в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр". Фото: uazmi.org

Комиссия по вопросам наименований, созданная при киевском городском главе, рассмотрит предложение о переименовании станции метро Дорогожичи на Бабий Яр.

Согласно законодательству, с инициативой присвоить или изменить название объектов городской инфраструктуры может выступить любой орган власти, предприятие, организация или физическое лицо, сообщает пресс-служба КГГА.

В эту комиссию входят ученые-историки, языковеды, краеведы, памятковеды, архитекторы, а также депутаты Киевсовета и чиновники КГГА.

Если комиссия примет положительное решение о переименовании, на официальном портале Киева откроется электронное голосование. Оно продлится 2 месяца. По результатам голосования комиссия повторно рассмотрит инициативу и в зависимости от результатов обсуждения или будет рекомендовать мэру выносить вопрос на сессию Киевсовета, или нет.

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По информации Департамента общественных коммуникаций, пока вопрос переименования станции метро включен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания еще не определена.

Как отмечают представители Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", которые и являются инициаторами переименования станции, такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии. Они также говорят, что готовы взять на себя финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования.

Постоянная комиссия Киевского городского совета согласовала новые названия некоторых улиц и скверов города. Теперь вопрос о переименовании должны рассмотреть на пленарном заседании.