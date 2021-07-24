В центре Киева разгорелся пожар

Возгорание локализовано. Фото: с видео.

На Крещатике разгорелся огонь. Чрезвычайная ситуация произошла во дворе отеля "Crуstal". В контейнерах с отходами загорелся мусор.

Об этом сообщает Оbozrevatel.

Из-за чего черный дым заполонил центральную улицу Киева. Огонь охватил территорию площадью около 20 м. Причина возгорания неизвестна. В 15:10 пожар локализовали. Обошлось без жертв. Детали инцидента устанавливаются.

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Запад США страдает от 80 масштабных пожаров. Самый большой из них бушует в штате Орегон - более 1,2 тыс. кв. км. В общем огонь сжег уже более 4,8 тыс. км кв. леса - 485 тыс. га. Более 20 тыс. пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию.