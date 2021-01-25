В центре Киева появились фотографии погибших героев-воинов

В Киеве на ситилайтах разместили фотографии погибших Героев российско-украинской войны, которые боролись за суверенитет Родины.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Акция призвана почтить героев и привлечь внимание киевлян и гостей города к военным событиям, которые происходят на территории Украины с 2014 года", - говорится в сообщении.

Фотографии Героев разместили по адресам:

- ул. Терещенковская, 13

- ул. Софиевская, 23

- ул. Бассейная, 12/2

- ул. Пушкинская, 28.

- бульв. Леси Украинки, 20

- бульв. Леси Украинки, 22

- бульв. Тараса Шевченко, напротив дома №14

- ул. Большая Житомирская, 40

- ул. Богдана Хмельницкого, 88-92

- ул. Богдана Хмельницкого, 86

- ул. Богдана Хмельницкого, 47

- ул. Большая Васильковская, 65

- ул. Большая Васильковская, 41.

Продлится акция до 28 января.

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С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, недалеко Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.