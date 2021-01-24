Оккупанты палили из тяжелого оружия на Донбассе

Боевики 4 раза нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, недалеко Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. У Южного оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима тишины сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 23 января, боевики 9 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Потерь среди наших защитников нет.