В центре Киева перекроют ряд улиц: карта

Движение перекроют на улицах столицы. Фото: ua.news

В воскресенье, 10 октября, в первой половине дня на ряде улиц в центре Киева перекроют движение транспорта.

Перекрытие состоится в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00. Об этом сообщает Патрульная полиция Украина.

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Так, движение автотранспорта перекроют на:

- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой)

- Арсенальной площади;

- улице Ивана Мазепы;

- Площади Славы;

- улице Лаврской;

- улице Запечерный;

- аллеи Героев Крут;

- Парковой дороге;

- Петровской аллее.

В воскресенье в столице перекроют ряд улиц. Фото: Патрульная полиция Украина

С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в ​​Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.