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суббота, 09 октября 2021 14:04

В центре Киева перекроют ряд улиц: карта

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  Движение перекроют на улицах столицы. Фото: ua.news
Движение перекроют на улицах столицы. Фото: ua.news

В воскресенье, 10 октября, в первой половине дня на ряде улиц в центре Киева перекроют движение транспорта.

Перекрытие состоится в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00. Об этом сообщает Патрульная полиция Украина.

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Так, движение автотранспорта перекроют на:

- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой)
- Арсенальной площади;
- улице Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерный;
- аллеи Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.

  В воскресенье в столице перекроют ряд улиц. Фото: Патрульная полиция Украина
В воскресенье в столице перекроют ряд улиц. Фото: Патрульная полиция Украина

С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в ​​Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.

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Дата
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октября

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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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