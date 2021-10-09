В центре Киева перекроют ряд улиц: карта

В воскресенье, 10 октября, в первой половине дня на ряде улиц в центре Киева перекроют движение транспорта.
Перекрытие состоится в связи с проведением массового спортивного мероприятия с 06:00 до 13:00. Об этом сообщает Патрульная полиция Украина.
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Так, движение автотранспорта перекроют на:
- улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой)
- Арсенальной площади;
- улице Ивана Мазепы;
- Площади Славы;
- улице Лаврской;
- улице Запечерный;
- аллеи Героев Крут;
- Парковой дороге;
- Петровской аллее.
С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в Киеве ограничат движение транспорта. На перекрестке начнется средний ремонт.
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