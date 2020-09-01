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вторник, 01 сентября 2020 10:57

В "Борисполе" женщина открыла аварийный выход самолета и вышла на крыло

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В &quot;Борисполе&quot; женщина открыла аварийный выход самолета и вышла на крыло
Фото: flyuia.com

На взлетной полосе международного аэропорта "Борисполь" женщина открыла аварийные двери самолета, вышла на крыло и прогуливалась, наслаждаясь видом аэропорта.

Соответствующее видео появилось на странице dtp.kiev.ua.

Пресс-служба аэропорта "Борисполь" в комментарии Gazeta.ua объяснила, что ответственность за инцидент лежит на авиаперевозчике.

"Когда пассажир попадает на самолет, он находится под контролем экипажа самолета. Работников аэропорта на борту нет. Самолет, изображенный на видео, принадлежит авиакомпании "МАУ", - сообщила пресс-служба аэропорта.

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Пассажиропоток в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского уменьшился почти на 80%, что существенно разнится с прошлым годом.

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