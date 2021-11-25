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четверг, 25 ноября 2021 15:53

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

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После осложнений от коронавирусной инфекции умер бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Об этом в Facebook сообщила депутат Обуховского городского совета Лариса Ильенко.

"В 83 года ушел из жизни Александр Александрович Омельченко. Вечная память", - написала.

Автор: @omelchenko.kyiv
  Семь дней назад стало известно о госпитализации Омельченко.
Семь дней назад стало известно о госпитализации Омельченко.

18 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Омельченко госпитализировали со значительным поражением легких в результате заболевания Covid-19.

По словам Кличко, Омельченко был "в непростом состоянии".

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Сегодня мэр столицы выразил соболезнования семье и близким покойного.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором и советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет. Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет, но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича. Светлая память", - написал Кличко в Facebook.

Был мэром, нардепом, баллотировался в президенты

Александр Омельченко был мэром Киева с 1996-го по 2006 год. Баллотировался в президенты в 2004 году.

В 2007-го его избирали нардепом в Верховную Раду шестого созыва. Попал по списку "Нашей Украины - Народной самообороны". В парламенте возглавлял Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Был депутатом Киевского городского совета во фракции "Единство". На выборах мэра Киева в 2014 году занял четвертое место.

Увлекался пчеловодством. Проводил время на своей пасеке в Черкасской области. Раздавал мед с эмблемой своей партии. Любил бокс, футбол и хоккей.

Президент Леонид Кучма наградил Омельченко званием Героя Украины.

Стойка на голове, к тому же на стуле – был незабываемый трюк Омельченко, который он неоднократно показывал журналистам, пишет BBC

Автор: Segodnya.ua
 

"Я всегда был доволен собой, потому что мог хорошо выпить-закусить, но ни Людмила моя, ни дети меня пьяным не видели. Под хмельком видели, а пьяным нет. Сейчас по возрасту и состоянию здоровья стал деликатнее к этому относится. Но в компании, с друзьями могу рюмку выпить и закусить", - рассказывал экс-мер, когда ему было 81.

Утрата всех высоких должностей оставила отпечаток на самочувствии Александра Омельченко. Как-то в 2012-м в интервью он сказал, что иногда чувствует себя как "сбитый летчик".

6 ноября от осложнений коронавируса скончался экс-нардеп Ефим Звягильский.

За минувшие сутки в Украине от Covid-19 скончались 628 человек. В Киеве инфицировались 1688 человек.

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Дата
25
ноября

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"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
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Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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