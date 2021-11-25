За сутки 628 человек умерли от коронавируса

За прошедшие сутки зафиксировали 16 943 случая болезни. Фото: Pexels

За прошлые сутки зафиксировали 16 943 новых подтвержденных случая коронавируса.

Среди больных 1451 ребенок и 304 медработника, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 3404 человека. Умерли 628, 26 811 – выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1688 случаев;

Винницкая область – 810 случаев;

Волынская область – 492 случая;

Днепропетровская область – 893 случая;

Донецкая область – 924 случая;

Житомирская область – 707 случаев;

Закарпатская область – 671 случай;

Запорожская область – 1066 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 719 случаев;

Кировоградская область – 191 случай;

Луганская область – 258 случаев;

Львовская область – 1048 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 644 случая;

Полтавская область – 967 случаев;

Ривненская область – 659 случаев;

Сумская область – 534 случая;

Тернопольская область – 339 случаев;

Харьковская область – 728 случаев;

Херсонская область – 284 случая;

Хмельницкая область – 778 случаев;

Черкасская область – 523 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

275 319 человек вакцинировали от коронавируса за сутки. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.

88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы вакцины.

В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости Covid-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что до марта могут быть зарегистрированы еще 500 тыс. смертей, если не будут приняты срочные меры.