За сутки 628 человек умерли от коронавируса

За прошлые сутки зафиксировали 16 943 новых подтвержденных случая коронавируса.
Среди больных 1451 ребенок и 304 медработника, сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализировали 3404 человека. Умерли 628, 26 811 – выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1688 случаев;
Винницкая область – 810 случаев;
Волынская область – 492 случая;
Днепропетровская область – 893 случая;
Донецкая область – 924 случая;
Житомирская область – 707 случаев;
Закарпатская область – 671 случай;
Запорожская область – 1066 случаев;
Ивано-Франковская область – 638 случаев;
Киевская область – 719 случаев;
Кировоградская область – 191 случай;
Луганская область – 258 случаев;
Львовская область – 1048 случаев;
Николаевская область – 442 случая;
Одесская область – 644 случая;
Полтавская область – 967 случаев;
Ривненская область – 659 случаев;
Сумская область – 534 случая;
Тернопольская область – 339 случаев;
Харьковская область – 728 случаев;
Херсонская область – 284 случая;
Хмельницкая область – 778 случаев;
Черкасская область – 523 случая;
Черновицкая область – 235 случаев;
Черниговская область – 705 случаев.
275 319 человек вакцинировали от коронавируса за сутки. Одну дозу получили 82 501 человек, полностью иммунизированы – 192 818 человек.
88,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы вакцины.
В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости Covid-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что до марта могут быть зарегистрированы еще 500 тыс. смертей, если не будут приняты срочные меры.
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