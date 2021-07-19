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понедельник, 19 июля 2021 10:43

Юбиляр Кличко отправился в отпуск по семейным обстоятельствам

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Юбиляр Кличко отправился в отпуск по семейным обстоятельствам
Фото: Виталий КличкоСегодня Виталий Кличко празднует 50-летний юбилей.

Мэр Киева Виталий Кличко, которому 19 июля исполнилось 50 лет, ушел в отпуск по семейным обстоятельствам.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте КГГА.

Отпуск столичного головы будет всего три дня.

"Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы сроком на три календарных дня с 19 до 21 июля 2021 года по семейным обстоятельствам", - говорится в распоряжении.

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Виталий Кличко прокомментировал шутки "95 квартала" о себе. Он назвал их "ниже плинтуса" и заявил, что слышно ему было их неприятно.

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Дата
19
июля

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