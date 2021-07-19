Юбиляр Кличко отправился в отпуск по семейным обстоятельствам

Мэр Киева Виталий Кличко, которому 19 июля исполнилось 50 лет, ушел в отпуск по семейным обстоятельствам.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте КГГА.
Отпуск столичного головы будет всего три дня.
"Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы сроком на три календарных дня с 19 до 21 июля 2021 года по семейным обстоятельствам", - говорится в распоряжении.
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Виталий Кличко прокомментировал шутки "95 квартала" о себе. Он назвал их "ниже плинтуса" и заявил, что слышно ему было их неприятно.
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