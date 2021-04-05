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понедельник, 05 апреля 2021 21:46

У Кличко рассказали, когда решится проблема с спецпропусками

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У Кличко рассказали, когда решится проблема с спецпропусками
Новые пропуска пообещали начать раздавать завтра или послезавтра. Фото: ДТІ

Власти Киева обещают, что ситуация с нехваткой спецпропусков для проезда в общественном транспорте нормализуется завтра-послезавтра.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает ТСН.

Добавил, что коммунальный транспорт работает без сбоев.

"Я могу сказать, что сегодня мы уже выдали фактически 500 тыс. пропусков, удовлетворили около 8 тис. заявок от всех субъектов, которые считали необходимым оформить эти пропуска", - отметил он.

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Причиной ситуации с пропусками он назвал предприятия получали спецпропуска в выходной день.

В Киеве уже выдали 500 тыс. спецпропусков на проезд в общественном транспорте, 100 тыс. из которых оперативно допечатывали из-за недостатка. Лимит пропусков исчерпан. Об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская.

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