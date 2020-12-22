Тысячи предпринимателей "Налогового майдана" пойдут на концерт "95 квартала"

Во вторник, 22 декабря, в центре Киева на площади Независимости продолжается многотысячная акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря.
Требуют, в частности, отменить запрет на предпринимательскую деятельность при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, пишет Big Kyiv.
По их словам, президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, но от движения "SaveФОП!" никого не включили. Требуют это исправить.
Митингующие планируют пойти в здание Офиса президента. Кроме того, они собираются во Дворец спорта, где сегодня запланирован концерт студии "Квартал-95".
"Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры", - сказал лидер движения "SaveФОП!" и организатор акции Сергей Доротич.
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Патрульная полиция города предупредила, что в связи с проведением акции на некоторых улицах столицы временно ограничат движение транспорта.
Планируемый маршрут: майдан Независимости - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Круглоуниверситетская - ул. Лютеранская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - майдан Независимости.
Очередная акция "SaveФОП!" длиться 8 дней. Соблюсти мирный формат акции 15 декабря не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа и свето-шумовых гранат. В результате пострадали около 40 полицейских.
16 и 17 декабря акции предпринимателей на Майдане продолжилась, но количество митингующих уменьшилось. Беспорядков не было.
18 декабря в центре Киева ФОПы развернули полевую кухню.
Среди требований предпринимателей - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах.
Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.
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