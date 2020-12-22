Тысячи предпринимателей "Налогового майдана" пойдут на концерт "95 квартала"

Во вторник, 22 декабря, в центре Киева на площади Независимости продолжается многотысячная акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря.

Требуют, в частности, отменить запрет на предпринимательскую деятельность при жестком карантине с 8 по 24 января 2021 года, пишет Big Kyiv.

Фото: Big Kyiv

По их словам, президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, но от движения "SaveФОП!" никого не включили. Требуют это исправить.

Митингующие планируют пойти в здание Офиса президента. Кроме того, они собираются во Дворец спорта, где сегодня запланирован концерт студии "Квартал-95".

"Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры", - сказал лидер движения "SaveФОП!" и организатор акции Сергей Доротич.

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Патрульная полиция города предупредила, что в связи с проведением акции на некоторых улицах столицы временно ограничат движение транспорта.

Планируемый маршрут: майдан Независимости - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Круглоуниверситетская - ул. Лютеранская - ул. Шелковичная - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - майдан Независимости.

Очередная акция "SaveФОП!" длиться 8 дней. Соблюсти мирный формат акции 15 декабря не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа и свето-шумовых гранат. В результате пострадали около 40 полицейских. 16 и 17 декабря акции предпринимателей на Майдане продолжилась, но количество митингующих уменьшилось. Беспорядков не было. 18 декабря в центре Киева ФОПы развернули полевую кухню. Среди требований предпринимателей - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.