В центре Киева ФОПы развернули полевую кухню

В пятницу, 18 декабря, в центре Киева на Майдане независимости продолжается акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря.

Правоохранителей, контролирующих соблюдение порядка, значительно меньше, пишет УНИАН.

В акции принимают участие около 300 человек. Демонстранты у стелы Независимости развернули полевую кухню.

Также на Майдане раздается патриотическая музыка из автомобиля со звукоусилительной аудиосистемой.

Ситуация довольно спокойная, беспорядков пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский взялся за проблемы с ФЛП - Ермак

Очередная акция предпринимателей началась 15 декабря возле Верховной Рады. Вскоре демонстранты колонной двинулись на Майдан независимости. Соблюсти мирный формат акции в этот день не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа и свето-шумовых гранат. В результате пострадали около 40 полицейских.

16 и 17 декабря акции предпринимателей на Майдане продолжилась, но количество митингующих уменьшилось. Беспорядков не было.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят не впервые. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах.

Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.