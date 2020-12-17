ФОПы остаются на Майдане и ждут ротации

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Просмотров: 378
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 261
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1467
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 432
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 720
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 693
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
4
8
5
11
3
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка
Кличко пошел в полицию после падения столбов на Шулявке
Кличко пошел в полицию после падения столбов на Шулявке
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
ФОПы разворачивают палатки под Радой и зажигают файеры - начались столкновения с силовиками
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план &quot;Перехват&quot;
78-летнюю женщину затолкали в автомобиль. Объявили план "Перехват"
Видео
Все видео
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Уставшие столбы: Кличко рассказал, кто компенсирует убытки за поврежденные машины на Шулявке
Уставшие столбы: Кличко рассказал, кто компенсирует убытки за поврежденные машины на Шулявке
В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД
В Киеве водитель "под кайфом" погорел на нарушении ПДД
Митингующие планируют провести ночь на Майдане
Митингующие планируют провести ночь на Майдане
Показали момент падения столбов на Шулявском путепроводе
Показали момент падения столбов на Шулявском путепроводе
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 432
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 189
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4338
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 684
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2106
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 09:52

ФОПы остаются на Майдане и ждут ротации

  Комментировать
ФОПы остаются на Майдане и ждут ротации
Фото: скриншот с видео "ТСН"

Сегодня, 17 декабря, в центре Киева продолжается акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря.

2-ю ночь подряд часть митингующих остается на Майдане. Лидер движения "SaveФОП!" и организатор акции Сергей Доротич рассказал, что всю ночь они простояли.

"Палатки нам не дают ставить, около 40 палаток украли неизвестные люди в форме полиции. Мы стоим на ногах, всю ночь простояли девушки. Сейчас пьем чай, едим бутерброды", - сказал Доротич в комментарии для "Сегодня".

На площади находится примерно 120-130 демонстрантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты ФОПов на Майдане продолжаются. Участники ждут подмогу

"У нас вахтовым методом из всех регионов приезжают, будет ротация. Ночью оставалось 100 человек стандартно, а днем будет больше, посмотрим", - добавил предприниматель.

Последняя акция предпринимателей началась у здания Верховной Рады. После они переместились на главную площадь страны.

"Пока что вокзал, главпочтамт и Нацбанк захватывать не будем", - пошутил Доротич.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят не впервые. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.

Соблюсти мирный формат демонстрации во вторник, 15 декабря, не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. В результате противостояний пострадали около 40 полицейских. Вчера количество митингующих существенно уменьшилась. Беспорядков не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ФОПы остаются на Майдане и ждут ротации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 31068
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 21032
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 18351
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 13653
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 1 Просмотров: 11790
Новости Киева
Сказочную шляпу с главной елки перенесли на другую локацию
Сказочную шляпу с главной елки перенесли на другую локацию Просмотров: 522
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
4
 Просмотров: 234
Возле столичного торгового центра похитили мужчину - СМИ
Возле столичного торгового центра похитили мужчину - СМИ Просмотров: 756
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
Водитель микроавтобуса протаранил автомобили и убежал: момент попал на видео
 Просмотров: 486
Часть Киева осталась без воды и электричества - адреса
Часть Киева осталась без воды и электричества - адреса Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 6484
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть