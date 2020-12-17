ФОПы остаются на Майдане и ждут ротации

Фото: скриншот с видео "ТСН"

Сегодня, 17 декабря, в центре Киева продолжается акция предпринимателей "Налоговый майдан", которая началась 15 декабря.

2-ю ночь подряд часть митингующих остается на Майдане. Лидер движения "SaveФОП!" и организатор акции Сергей Доротич рассказал, что всю ночь они простояли.

"Палатки нам не дают ставить, около 40 палаток украли неизвестные люди в форме полиции. Мы стоим на ногах, всю ночь простояли девушки. Сейчас пьем чай, едим бутерброды", - сказал Доротич в комментарии для "Сегодня".

На площади находится примерно 120-130 демонстрантов.

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"У нас вахтовым методом из всех регионов приезжают, будет ротация. Ночью оставалось 100 человек стандартно, а днем будет больше, посмотрим", - добавил предприниматель.

Последняя акция предпринимателей началась у здания Верховной Рады. После они переместились на главную площадь страны.

"Пока что вокзал, главпочтамт и Нацбанк захватывать не будем", - пошутил Доротич.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят не впервые. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты. Соблюсти мирный формат демонстрации во вторник, 15 декабря, не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. В результате противостояний пострадали около 40 полицейских. Вчера количество митингующих существенно уменьшилась. Беспорядков не было.