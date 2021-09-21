Трагически погиб юный спортсмен сборной Украины

На фото погибший спортсмен 16-летний Тимофей Сас. Фото: Национальная федерация фехтования Украины

В селе Гнедин Киевской области на рыбалке погиб фехтовальщик, член национальной сборной команды Украины 16-летний Тимофей Сас.

Трагедия произошла 19 сентября, сообщили в Facebook Национальной федерации фехтования Украины.

"В результате несчастного случая трагически погиб талантливый фехтовальщик, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас. Федерация фехтования Украины выражает глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея", - говорится в сообщении.

Во время рыбалки парень удочкой задел высоковольтную линию и получил смертельный удар током, сообщила полиция Киевской области.

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"Два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин порыбачить. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку, рыболовной леской задел высоковольтную линию электропередач и получил разряд", - говорится в сообщении.

Прохожие вызвали "скорую". На месте медики лишь констатировали смерть парня.

Прощание со спортсменом состоится 21 сентября с 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".

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