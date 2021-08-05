Мать 17 лет ждала сына: друзья закопали 16-летнего товарища на помойке

Фото: tp.npu.gov.ua

На свалке в селе Гнилички Тернопольской области нашли человеческие кости. Могут принадлежать 16-летнему Юрию Семенюку, который исчез 17 лет назад.

Парня убило током в 2004 году. Свидетелями трагедии стали двое 18-летних друзей. Но они испугались ответственности и закопали тело. А потом оба выехали за границу. А брат пропавшего обратился в полицию. Но поиски ничего не дали, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

"О том, что на самом деле случилось с парнем, рассказал где-то в компании один из свидетелей, когда вернулся из-за границы. Возможно, совесть замучила. Эта информация попала к оперативникам. После проверки подтвердили. Указать точно место, где закапывали товарища, мужчина не мог. Годы прошли. Туда тонны мусора свезли. Но поиски продолжаются. Первый раз откопали кости маленького оленя, потом коровы. Теперь человеческие. Остатки направим на ДНК-экспертизу, чтобы подтвердить, действительно ли они принадлежат пропавшему", - рассказал Сергей Иосифович.

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Также выяснили обстоятельства исчезновения Юрия. В тот вечер он из Подгайцев поехал с двумя товарищами в село. На заброшенной ферме хотели украсть цветной металл. Юрий залез в электрощитовую, которая оказалась подключена к сети. Парня ударило током. Он скончался на месте.

"Друзья испугались и решили захоронить тело самостоятельно. Вывезли его за село и закопали на стихийной свалке. Эти слова подтвердил и сообщник, который сейчас находится на заработках за границей. Он по видеосвязи указал приблизительное место захоронения. Страшная история. Ведь если все произошло, как рассказали мужчины - это был несчастный случай. Им ничего не угрожало. Украсть они ничего не успели, было только покушение на кражу", - добавил Крета.

Сейчас дело расследуют как умышленное убийство. Если экспертиза подтвердит, что останки принадлежат Юрию, его друзей могут привлечь к ответственности. Какая это будет статья - надругательство над телом или несообщение о событии - определит прокуратура.

В Северодонецке Луганской области раскрыли убийство почти 20-летней давности. В августе 2002-го там произошло резонансное событие - исчезли супруги-бизнесмены. Через некоторое время тогда еще милиционеры нашли "Газель" пропавших со следами огнестрельных повреждений. Авто обычно управляла исчезнувшая женщина. Через четыре месяца поисков в лесополосе нашли закопанный труп женщины. Мужа удалось отыскать только сейчас.