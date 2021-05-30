Тихановскую призвали посетить Украину

В Киеве белорусская община обратилась к Тихановской. Фото: Укринформ

В Киеве на Майдане Независимости представители белорусской общины призвали лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую посетить Украину.

В записи соответствующего видеообращения к Тихановской приняли участие несколько десятков белорусов с бело-красно-белыми флагами. Об этом сообщает Укринформ.

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Присутствующие выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!" и объяснили полицейским, что не проводят специальную акцию, а только записывают обращения.

По словам одного из участников мероприятия, они хотят, чтобы Тихановська приехала и пообщалась с белорусской общиной в Украине.

Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменены. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича