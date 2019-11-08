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суббота, 09 ноября 2019 09:15

Техно-лаборатория, куклы-снежки и кино: в Киеве проходит выставка бизнес-достижений восточной Украины
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Фото: Наталья Шевчук

8-9 ноября в Украинском доме в Киеве проходит ежегодная выставка бизнес-достижений восточной Украины "Схід-Экспо - 2019".

В рамках выставки проходят бесплатные мастер-классы для всех желающих. Посетители могут создать и расписать керамическую посуду, сшить мягкие игрушки и ароматизированные сумки, сплести сувениры из соломы и смастерить традиционные куклы-мотанки. Воркшопы проводят мастера Донецкой, Луганской областей и Азовского побережья Запорожчины.

Например, можно будет посетить мастер-класс по созданию мягкой игрушки-мышки - символа 2020 от Натальи Держипильской, мастерицы из Донбасса. А Дмитрий Яровой из Славянска проведет мастер-класс по гончарству. Парень умеет производить более ста видов посуды ручной работы из экологически чистой красной глины.

На "Схід-Экспо" состоится также премьерный показ социальных роликов о предпринимателях из Донецкой, Луганской областей и Азовского побережья Запорожской области. Часть из них - переселенцы, покинувшие свои дома и с нуля создавшие собственные дела: кто-то продает авторские куклы, кто-то основал школу робототехники, а кто-то открыл веломастерскую.

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Например, бывшая бухгалтер Донецкого аэропорта Анна Горина в 2014 году была вынуждена уехать с младенцем в родной город - в Северодонецк. Найти работу было трудно, потому решила открыть свое дело. Решила заняться тем, что умеет - предложиьб услуги по уборке. Теперь женщина имеет собственный успешный бизнес.

Наталья Панфилова - переселенка из Авдеевки Донецкой области. Когда в Авдеевке стало опасно, ее с детьми перевезли в санаторий в Сергиев Одесской области, а впоследствии она оказалась в Одессе.

В Авдеевке Наталья жарила чебуреки, а сейчас имеет свой киоск на "Новом рынке" (улица Торговая, 26). Там она производит одни из лучших чебуреков в городе и другую выпечку.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
09
ноября

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