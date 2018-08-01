Столичные службы такси: признаки хорошего сервиса. Фото: Molnet

В любом крупном городе, не говоря уже о столице, работают, как минимум, с десяток популярных служб такси. К сожалению, не всегда можно говорить о высоком сервисе и добропорядочном отношении к клиентам в каждой подобной компании. На какие признаки все же стоит обратить внимание, выбирая контакт службы, в которой вы хотите заказать машину?

Фиксированная стоимость

Крайне желательно, чтобы стоимость поездки вы могли узнать еще до того, как сядете в салон. И чтобы эта стоимость не менялась без причины. Как правило, узнать ориентировочную или даже точную стоимость поездки можно либо у оператора службы, либо с помощью онлайн формы на официальном сайте фирмы. В последнем случае, однако, сумма обычно называется с погрешностью и только для ознакомления. Подобная форма есть, к примеру, на сайте. Но вы все равно сможете планировать свой бюджет.

Наличие фиксированных, желательно недорогих, тарифов по популярным направлениям, например в Борисполь, тоже говорит о нацеленности компании на прозрачные отношения с клиентами.

Возможности таксопарка

Еще один плюс – если вы можете выбрать автомобиль. Речь идет, в первую очередь, о тех случаях, когда вам нужен не стандартный салон, а минивэн или микроавтобус. Также можно говорить о выборе класса авто. Конечно, хорошо, если автомобили в выбранной вами службе иностранного производства и не двадцатилетней давности, но если вы хотите гарантированно поехать в авто премиум класса и можете его заказать – это плюс.

Оперативная подача

Один из главных плюсов любой службы такси – это подача автомобиля без задержек. Как правило, делать это могут только службы, у которых большой штат водителей, но бывают и исключения.

Информированность клиента о том, когда точно подъедет машина, какую машину ждать, подача без необоснованных задержек – все это говорит о том, что служба работает над повышением клиентского сервиса.

Наличие дополнительных опций

Если вы решили ехать с ребенком, то делать это без специального кресла в салоне авто запрещено. Для обеспечения безопасности ребенка крайне важно предварительно предупредить оператора такси о маленьком пассажире, чтобы вам подали авто со специальным креслом.

Если у вас много багажа или вы едете с домашними животными – это тоже следует указать еще при оформлении заявки.

В качестве дополнительных опций службы столичных такси могут предлагать и такие услуги, как "трезвый водитель", то есть водитель для вашего авто, некурящий водитель, "прикуривание" или буксировка вашего транспорта.