Столичную улицу назовут именем журналиста, рассказавшего миру о Голодоморе

В Шевченковском районе Киева появится ул. Гарета Джонса - британского журналиста, который один из первых рассказал миру правду о Голодоморе миллионов украинцев в 1932-1933 годах. Ранее переулок назывался Проектный.
За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.
Поддержали переименование 104 депутата, 2 были против. Общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая прошлого года.
Также депутаты переименовали:
- площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем Сергея Набоки, украинского журналиста и правозащитника (Днепровский район);
- улицу Димитрова - в честь Никифора Дровняка, украинского художника (Деснянский район).
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Ранее Комиссия Киева по вопросам наименований, поддержала изменение названий восьми улиц и двух объектов столицы. Также присвоили названия четырем безымянным объектам.
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