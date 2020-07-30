Столичную улицу назовут именем журналиста, рассказавшего миру о Голодоморе

Улицу Киева переименуют в честь британского журналиста. Фото: procherk.info

В Шевченковском районе Киева появится ул. Гарета Джонса - британского журналиста, который один из первых рассказал миру правду о Голодоморе миллионов украинцев в 1932-1933 годах. Ранее переулок назывался Проектный.

За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета на пленарном заседании 30 июля.

Поддержали переименование 104 депутата, 2 были против. Общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая прошлого года.

Также депутаты переименовали:

- площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем Сергея Набоки, украинского журналиста и правозащитника (Днепровский район);

- улицу Димитрова - в честь Никифора Дровняка, украинского художника (Деснянский район).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего ветерана батальона "Донбасс"

Ранее Комиссия Киева по вопросам наименований, поддержала изменение названий восьми улиц и двух объектов столицы. Также присвоили названия четырем безымянным объектам.