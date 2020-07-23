В Киеве переименовали еще 8 улиц (список)

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 288
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3168
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1431
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7614
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 828
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 666
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1953
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3573
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
3
8
5
4
3
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Видео
Все видео
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 594
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 297
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1305
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5202
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 315
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 12:17

В Киеве переименовали еще 8 улиц (список)

  Комментировать
В Киеве переименовали еще 8 улиц (список)
8 улицам Киева обновили названия. Фото: kiev.klichko.org

Комиссия Киева по вопросам наименований, на последнем заседании перед местными выборами, поддержала изменение названий восьми улиц и двух объектов. Также присвоили названия четырем безымянным объектам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественный активист Тимош Мартыненко-Кушлянский.

Комиссия проголосовала за обновление следующих названий:

- улицы Академика Кржижановского (Академгородок), близкого соратника Ленина, идеолога плановой экономики СССР в честь Емельяна Прицака - украинского и американского ученого, языковеда, историка;

- улицы Саратовской (Нивки) на бульвар Павла Вирского - украинского танцовщика и хореографа, основателя Национального академического ансамбля танца Украины. В то же время, существующую, но необитаемую улицу Павла Вирского на Троещине предложили переименовать в честь Анатолия Авдеевского - украинского композитора и дирижера;

- улицу имени российского имперского генерала от инфантерии, героя войны 1812 года Паисия Кайсарова (Совки) на улицу Холодноярскую - в честь 100-летия Холодноярской республики и чествования казаков и атаманов украинского повстанческого движения в Холодном Яру 1920-1923 гг.;

- улицы Крайней (Выгуровщина) в честь Осипа Мандельштама - русского поэта-модерниста, жертвы сталинских репрессий, чья жизнь и деятельность непосредственно связаны с Киевом;

- переулка российской космонавтки Валентины Терешковой, выступавшей за обнуления президентского срока Путина (Бортничи) в честь Христины Алчевской - украинского педагога, активистки, которая боролась за права украинских женщин, деятеля украинского национального возрождения на Слобожанщине;

- переулка Ивана Бабушкина (Нивки), имени большевистского террориста и близкого соратника Ленина, в переулок Сеньковский - от названия исторического хутора Сеньковщина, что когда-то существовал в этой местности;

- переулка имени российского писателя Радищева (большая улица Радищева остается рядом) в переулок Юрия Матущака - украинского активиста и добровольца из Донецка, погибшего под Иловайском;

- Тверского тупика на улицу Владимира Турца - украинского певца;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потратим миллиарды и будем иметь кучу проблем - эксперт о е-билете

Безымянным объектам столицы присвоили названия:

- улица Николая Костомарова (украинского историка и общественного деятеля) - безымянному проезду от ул. Профессора Подвысоцкого до ж/к "Новопечерские Липки" (Зверинец)

- улица Пронивская (в честь исторической местности Проневщина) - улицы с проектным названием Совхоз "Совки" (будет пролегать в местностях Проневщина и Турецкий городок)

- Кловская площадь - безымянной площади на пересечении улиц Мечникова и Леонида Первомайского (Клов);

- Отрадная площадь - безымянной площади на пересечении Отрадного проспекта и ул. Героев Севастополя (Отрадный)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Криклия поделилась инновациями в дорожной отрасли, над которыми работает Мининфраструктуры.

Члены Комиссии также поддержали предложения:

- назвать сквер на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в честь Василия Слипака (украинского оперного певца и добровольца)

- переименовать сквер имени советского летчика Чкалова в сквер Евгения Чикаленко (предпринимателя, мецената, одного из зачинателей украинского национально-культурного возрождения).

Особый резонанс процесс переименования улиц и объектов Украины потерпел с вступлением в силу так называемого "закона о декоммунизации". Впрочем, и без принятия этого закона, в Украине за время Независимости менялись названия улиц, проспектов, парков и площадей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве переименовали еще 8 улиц (список)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Московские войска попали в окружение и капитулировали

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13023
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11304
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 Просмотров: 9064
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 8811
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 8280
Новости Киева
Кохановский хочет сделать "Днепр" самым большим киберспортивным отелем мира
Кохановский хочет сделать "Днепр" самым большим киберспортивным отелем мира Просмотров: 63
"Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай
"Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай Просмотров: 144
В скольких киевлян обнаружили коронавирус за минувшие сутки
В скольких киевлян обнаружили коронавирус за минувшие сутки Просмотров: 72
В ресторане Тищенко говорят, что силовики не приходили
В ресторане Тищенко говорят, что силовики не приходили Просмотров: 72
В "Велюр" Тищенка пришли силовики
В "Велюр" Тищенка пришли силовики Просмотров: 828
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 6117
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua