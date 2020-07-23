В Киеве переименовали еще 8 улиц (список)

8 улицам Киева обновили названия. Фото: kiev.klichko.org

Комиссия Киева по вопросам наименований, на последнем заседании перед местными выборами, поддержала изменение названий восьми улиц и двух объектов. Также присвоили названия четырем безымянным объектам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественный активист Тимош Мартыненко-Кушлянский.

Комиссия проголосовала за обновление следующих названий:

- улицы Академика Кржижановского (Академгородок), близкого соратника Ленина, идеолога плановой экономики СССР в честь Емельяна Прицака - украинского и американского ученого, языковеда, историка;

- улицы Саратовской (Нивки) на бульвар Павла Вирского - украинского танцовщика и хореографа, основателя Национального академического ансамбля танца Украины. В то же время, существующую, но необитаемую улицу Павла Вирского на Троещине предложили переименовать в честь Анатолия Авдеевского - украинского композитора и дирижера;

- улицу имени российского имперского генерала от инфантерии, героя войны 1812 года Паисия Кайсарова (Совки) на улицу Холодноярскую - в честь 100-летия Холодноярской республики и чествования казаков и атаманов украинского повстанческого движения в Холодном Яру 1920-1923 гг.;

- улицы Крайней (Выгуровщина) в честь Осипа Мандельштама - русского поэта-модерниста, жертвы сталинских репрессий, чья жизнь и деятельность непосредственно связаны с Киевом;

- переулка российской космонавтки Валентины Терешковой, выступавшей за обнуления президентского срока Путина (Бортничи) в честь Христины Алчевской - украинского педагога, активистки, которая боролась за права украинских женщин, деятеля украинского национального возрождения на Слобожанщине;

- переулка Ивана Бабушкина (Нивки), имени большевистского террориста и близкого соратника Ленина, в переулок Сеньковский - от названия исторического хутора Сеньковщина, что когда-то существовал в этой местности;

- переулка имени российского писателя Радищева (большая улица Радищева остается рядом) в переулок Юрия Матущака - украинского активиста и добровольца из Донецка, погибшего под Иловайском;

- Тверского тупика на улицу Владимира Турца - украинского певца;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потратим миллиарды и будем иметь кучу проблем - эксперт о е-билете

Безымянным объектам столицы присвоили названия:

- улица Николая Костомарова (украинского историка и общественного деятеля) - безымянному проезду от ул. Профессора Подвысоцкого до ж/к "Новопечерские Липки" (Зверинец)

- улица Пронивская (в честь исторической местности Проневщина) - улицы с проектным названием Совхоз "Совки" (будет пролегать в местностях Проневщина и Турецкий городок)

- Кловская площадь - безымянной площади на пересечении улиц Мечникова и Леонида Первомайского (Клов);

- Отрадная площадь - безымянной площади на пересечении Отрадного проспекта и ул. Героев Севастополя (Отрадный)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Криклия поделилась инновациями в дорожной отрасли, над которыми работает Мининфраструктуры.

Члены Комиссии также поддержали предложения:

- назвать сквер на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в честь Василия Слипака (украинского оперного певца и добровольца)

- переименовать сквер имени советского летчика Чкалова в сквер Евгения Чикаленко (предпринимателя, мецената, одного из зачинателей украинского национально-культурного возрождения).

Особый резонанс процесс переименования улиц и объектов Украины потерпел с вступлением в силу так называемого "закона о декоммунизации". Впрочем, и без принятия этого закона, в Украине за время Независимости менялись названия улиц, проспектов, парков и площадей.