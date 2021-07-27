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вторник, 27 июля 2021 12:30

Столица будет развиваться лучше, если разделить должности мэра и главы КГГА - эксперт

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Столица будет развиваться лучше, если разделить должности мэра и главы КГГА - эксперт
Политэксперт Владимир Цыбулько: "Совмещение функций мэра Киева и главы КГГА приводит к тому, что бизнес выкручивает руки городу"

Пока должности мэра Киева и главы КГГА не будут разделены, Киев не сможет нормально развиваться.

Об этом во время круглого стола на тему "Управление Киевом: как найти баланс между хозяйственной деятельностью КГГА и политикой", инициированного депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Владиславом Трубицыным, заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

По его словам, главная проблема Киева – это неразделенные функции столицы и местной общины. Также эксперт считает, что депутаты Киевсовета сегодня в полной мере не представляют интересы киевлян.

"Мы видим, как несколько месяцев представители малого бизнеса, работающие в МАФах, топчут порог городской администрации. Могло ли это происходить, если бы интересы этой группы киевлян были представлены в городском совете? Нет. Совмещение функций городского головы и главы КГГА приводит к господствующей ситуации, когда один из бизнес-сегментов выкручивает руки всей общине города – всем киевлянам", – рассказал Владимир Цыбулько.

Он привел пример, как диспропорция в политическом весе застройщиков в Киеве приводит к тому, что сегмент культуры или социалки начинает "провисать". Кроме того, добавил эксперт, происходит задержка в реализации проектов в других отраслях – системе жилищно-коммунального хозяйства.

"Та же реконструкция Бортнической станции аэрации никак не может состоятся. Японский грант более чем на миллиард "провисает" уже сколько лет. Если бы власть была сбалансированной, то первое за что бы бралась исполнительная власть – реализация больших инфраструктурных проектов. На минуточку, за время правления городом Виталием Кличко не открыто ни одной станции метро", – заявил эксперт.

Цибулько также добавил, что Кличко пробует балансировать между разными группами экономики, которые влияют на процессы в Киеве, но его балансирование неэффективно. "Вся проблема в том, что он не может заставить одну из групп сдать свои интересы. Больше бизнеса – меньше интереса киевлян", – резюмировал Цыбулько.

В свою очередь модератор дискуссии, депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и местного благоустройства, глава МФО "Успешный Киев" Владислав Трубицын заявил, что руководитель исполнительной власти Киева должен сотрудничать с президентом и центральной властью и не находиться в оппозиции.

"Еще есть большая проблема. Я считаю глава исполнительной власти города Киева должен быть в конструктивных и партнерских отношениях с президентом и центральной властью в целом, чего на сегодняшний день нет", - заявил Трубицын.

"Глава КГГА, в принципе, не может быть в оппозиции к государственной власти. А как иначе? Это не работает", – отметил депутат, напомнив, что иначе успешно развивать столицу просто невозможно.

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