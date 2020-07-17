Стоит ли ждать Киеву ослабление карантина

Киев не готов к ослаблению карантина. Фото: pixabay.com

Столица не готова к новому этапу ослабления карантина.

Эпидемологическая ситуация в городе не соответствует необходимым критериям МЗ по динамике заболеваемости, сообщили в пресс-служба учреждения.

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Также к следующему этапу смягчения ограничений не готовы еще 6 областей Украины: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Львовская, Харьковская.

В Киевской области с пятницы, 17 июля, усиливают некоторые карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.