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Стартовал киевский кинофестиваль "Молодость"

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Стартовал киевский кинофестиваль &quot;Молодость&quot;
В Киеве открылся кинофестиваль "Молодость". Фото: РБК

В субботу, 25 мая, в столичном кинотеатре Киев стартовал 48-й международный кинофестиваль Молодость.

Фильм открытия нынешней Молодости - реставрированная версия классической голливудской комедии "В джазе только девушки - Некоторые любят погорячее" - показали сразу в двух залах кинотеатра, сообщает Громадське.

Главной звездой открытия и всего фестиваля стал британский режиссер Питер Гринвей, известный лентами "Повар, вор, его жена и ее любовник", "Эйзенштейн в Гуанахуато", который представит в Киеве и свою давнюю работу - фильм "Зет и два нуля" (1985), а также через несколько дней проведет творческую встречу.

В этот вечер Ґринвей получил награду фестиваля Золотого оленя за вклад в развитие кино. Режиссер подчеркнул, что это большая честь для него и пошутил, что его детям эта награда понравится: "Дети будут очень рады такой награде, потому что, в отличие от других, на ней бриллианты".

Также на открытии 48-й Молодости поддержали украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, и призвали Россию освободить незаконно заключенного украинском.

Среди гостей фестиваля можно было увидеть его бессменного директора Андрея Халпахчи, председатель Госкино Филиппа Ильенко, режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева, актера Олега Москаленко, актрис Лариса Кадочникова и Варвару Лущик.

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48-й кинофестиваль Молодость пройдет с 25 мая по 2 июня 2019 года. Фэнтезийный байопик о сэре Элтоне Джоне "Рокетмен" станет фильмом-закрытием 48-го кинофестиваля.

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