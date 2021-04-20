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вторник, 20 апреля 2021 10:01

Сотрудника Офиса президента обвиняют в нападении на девочку

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Сотрудника Офиса президента обвиняют в нападении на девочку
В каждой семье своя версия событий, обе обратились в полицию. Фото: скриншот с видео

Главного консультанта департамента по вопросам гуманитарной политики Офиса президента Александра Гонтарука обвиняют в нападении на 12-летнюю девочку.

Инцидент произошел на детской площадке, где играли сын чиновника и 12-летняя с подругами, говорится в сюжете ТСН.

По словам матери девочки Анны Маляревич, сосед схватил ее дочь за куртку и начал на нее кричать, употребляя ненормативную лексику.

В чиновника своя версия событий. Гонтарук говорит, что разнимал детей и защищал 8-летнего сына от нападения и травли девочек, которые его обижали.

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Мужчина признает, что трепал девочку. В этот момент будто бы просил ее прекратить травлю сына и угрожал вызвать полицию.

Мать девочки поступок соседа называет нападением и заявляет, что на видео изображена игра детей. Обе семьи обратились в полицию.

В поселке Слобожанское Днепропетровской области мужчина на детской площадке побил 9-летнего мальчика. Нападающий разбил ребенку нос, губу. Также мальчик получил ушиб головы, потому, что мужчина ударил его об бетонный забор.

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