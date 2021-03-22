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понедельник, 22 марта 2021 10:52

Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика

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Мужчина на детской площадке жестоко избил 9-летнего мальчика
Нападающий разбил ребенку нос, губу. Также мальчик получил ушиб головы, потому, что мужчина ударил его головой об бетонный забор Фото: pixabay.com

В поселке Слобожанское Днепропетровской области мужчина на детской площадке побил 9-летнего мальчика.

Инцидент произошел в ЖК "Оазис" на улице 8-го марта, пишет Днепр Оперативный. Нападающий разбил ребенку нос, губу. Также мальчик получил ушиб головы, потому, что мужчина ударил его головой об бетонный забор.

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Родители уже обратились в полицию. Впоследствии, в сети появилось еще одно видео на котором пострадавший мальчик поссорился с другим ребенком. 9-летний дернул за качелю, на которой тот катался - мальчик в ответ засыпал обидчика песком. Тогда он повалил его на землю.

В Днепре группа агрессивных подростков жестоко избила 11-летнего мальчика, который возвращался вечером домой. В нападении участвовали как юноши, так и девушки. Особую жестокость проявили трое преступников.

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