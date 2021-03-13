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суббота, 13 марта 2021 03:40

Пьяная мать второклассника устроила драку с директором

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Пьяная мать второклассника устроила драку с директором
Директор школы скрутил женщине руки и удерживал до приезда полиции. Фото: www.0629.com.ua

В Мариуполе Донецкой области в школе №34 мать второклассника подралась с директором и заучеем.

Женщина навеселе пришла в школу забирать ребенка, пишет местный портал 0629.com.ua.

Педагоги решили не отдавать ей ребенка, а попросили, чтобы за учеником пришла бабушка, поскольку мать школьника едва держалась на ногах.

Разъяренная женщина ударила завуча кулаком в лицо. А потом дернула за руку классную руководительницу и вывихнула ей плечо.

Вмешался директор школы, который в прошлом был полицейским. Он рассказал, что ему пришлось свернуть женщине руки за спиной и удерживать на полу до приезда полиции.

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"У нее такая большая сила. Когда я поймал ее за руку, просто не смог ее удержать. Я думаю, она была не только пьяной, но и находилась под действием каких-то препаратов, изменяющих сознание, например эфедрина", сказал директор.

В то же время мама школьника утверждает, что директор школы якобы ударил ее в глаз. Она заявила на него в полицию.

Правоохранители всех пострадавших и маму школьника отвезли в районный отдел полиции. Женщину вскоре отпустили.

После чего она снова пришла в школу. Увидев закрытую дверь, начала ее вырывать, взяла кирпич и хотела выбить окно. Администрация вновь вызвала полицию. Увидев синие маячки, дебоширка убежала.

Своей вины мать школьника не признала.

В Харькове группа якобы пьяных подростков до 16 лет напала на мужчину и избила его в ответ на сделанное замечание.

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