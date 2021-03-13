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суббота, 13 марта 2021 21:50

Перелом челюсти и вывих верхних зубов: в Днепре жестоко избили 11-летнего мальчика

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Перелом челюсти и вывих верхних зубов: в Днепре жестоко избили 11-летнего мальчика
Сразу после того, как потерпевший отошел от наркоза, он пытался себя задушить. Фото из открытых источников

В Днепре группа агрессивных подростков жестоко избила 11-летнего мальчика, который возвращался вечером домой. В нападении участвовали как юноши, так и девушки. Особую жестокость проявили трое преступников.

Лишь чудом пострадавший ребенок смог добраться до своего дома. Повреждение школьника оказались очень серьезными. Мальчик буквально захлебывался кровью. Прибывшие по вызову медики были шокированы травмами ребенка. Об этом говорится в сюжете 11-го канала.

Врачи провели хирургическое вмешательство. У пострадавшего констатировали перелом верхней челюсти слева и полный вывих верхних постоянных зубов. Врачи смогли сохранить кость и постоянные зубы, и его состояние медики оценивают как стабильное.

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Подчеркивается, что сразу после того, как пострадавший 11-летний Ваня вышел из наркоза, он пытался себя задушить, ведь переживает, что после избиения может остаться инвалидом.

Правоохранители уже отреагировали на избиение. Обидчиками оказались знакомые школьника, но ребенок не знает, почему его жестоко били. Полицейские открыли уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесных повреждений. Виновникам грозят исправительные работы или лишение свободы до 3 лет.

В Мариуполе Донецкой области в школе №34 мать второклассника подралась с директором и заучем.

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Дата
13
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