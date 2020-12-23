Сообщили тревожную статистику Covid-19 в Киеве

По состоянию на 23 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 1381 больного. Вчера болезнь диагностировали у 1159 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 103 663.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко За минувшие сутки заболели также 42 медики. За время пандемии в целом - 3639 столичных медработников

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы. Умерли 30 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1779 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

- 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет,

- 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 288, в Деснянском -165 и в Днепровском районе - 152 случая.

В стационарах медучреждений города лечатся 1908 Covid-больных, из них 11 детей.

"1112 пациентов в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1325 человек. Под аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях более 48 процентов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 136 новых больных коронавирусом. Из них детей - 537, медработников - 422. По состоянию на утро 23 декабря имеем 989 642 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.