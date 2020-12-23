Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах

За последние сутки в Украине обнаружили 10 136 новых больных коронавирусом. Из них детей - 537, медработников - 422.
Всего, по состоянию на утро 23 декабря, имеем 989 642 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 17 172 летальных. 275 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 615 660 пациентов, из них за последние сутки - 15 372, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1381, Запорожской - 887, Киевской - 809, Одесской - 792 - и Харьковской - 591 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 103663 случая;
Винницкая область - 21 259 случаев;
Волынская область - 31 490 случаев;
Днепропетровская область - 54 625 случаев;
Донецкая область - 33102 случая;
Житомирская область - 36 975 случаев;
Закарпатская область - 27 391 случай;
Запорожская область - 49 341 случай;
Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;
Киевская область - 54 831 случай;
Кировоградская область - 7949 случаев;
Луганская область - 9181 случай;
Львовская область - 57 906 случаев;
Николаевская область - 27 970 случаев;
Одесская область - 66 295 случаев;
Полтавская область - 32 945 случаев;
Ровенская область - 39 251 случай;
Сумская область - 38 501 случай;
Тернопольская область - 32 738 случаев;
Харьковская область - 66 243 случая;
Херсонская область - 16 162 случая;
Хмельницкая область - 37142 случая;
Черкасская область - 35 938 случаев;
Черновицкая область - 38 721 случай;
Черниговская область - 27 723 случая.
Жесткий карантин в Украине будут вводить в январе, а не раньше. Это делается, чтобы остановить еще и сезонную вспышку гриппа. Продлится он всего 2 недели, что связано с состоянием экономики. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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