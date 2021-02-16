Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах

Фото: Национальный Реестр Рекордов

У пары из Харькова Александра и Виктории, которые приковали к своим рукам цепь, опухли руки.

Об этом они рассказали на видео, пишет Obozrevatel.

"Еще час назад палец пролезал (между цепью и рукой. - Gazeta.ua), а сейчас (нет. - Gazeta.ua). Почему-то беспокоит", - отметил мужчина.

Оставят ли цепь влюбленные или снимут ее пока неизвестно.

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В День святого Валентина, 14 февраля, влюбленные приковали к своим рукам цепь. Для этого специально приехали из Харькова в Киев. С цепью попытаются прожить 3 месяца, тем самым установив мировой рекорд. Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова отметила, что влюбленные подготовили специальную зимнюю одежду, научились синхронно готовить на кухне, потренировали бытовые процессы.