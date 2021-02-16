Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах

 
Ексклюзивы
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 234
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 117
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2493
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 243
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1998
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 432
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 765
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6525
Фото
Все фото
4
9
3
3
5
&quot;Снимал носки и одевал снова&quot; - водитель &quot;под кайфом&quot; врезался в авто правоохранителей
"Снимал носки и одевал снова" - водитель "под кайфом" врезался в авто правоохранителей
В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан
В столичном парке масштабный пожар - горит ресторан
Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом
Слетевший в воздух самосвал освободили БТРом
Травили, грабили и выбрасывали из авто: под Киевом орудовала банда клофелинщиков
Травили, грабили и выбрасывали из авто: под Киевом орудовала банда клофелинщиков
Экс-заместитель &quot;министра&quot; ДНР работал политтехнологом в Киеве
Экс-заместитель "министра" ДНР работал политтехнологом в Киеве
Видео
Все видео
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове
Самосвал "протаранил" столичный мост и повис на кузове
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
На рынке водитель микроавтобуса раздавил работницу
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 234
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 450
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1998
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 432
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1035
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 11:14

Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах

  Комментировать
Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах
Фото: Национальный Реестр Рекордов

У пары из Харькова Александра и Виктории, которые приковали к своим рукам цепь, опухли руки.

Об этом они рассказали на видео, пишет Obozrevatel.

"Еще час назад палец пролезал (между цепью и рукой. - Gazeta.ua), а сейчас (нет. - Gazeta.ua). Почему-то беспокоит", - отметил мужчина.

Оставят ли цепь влюбленные или снимут ее пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали романтическую атмосферу под Офисом президента

В День святого Валентина, 14 февраля, влюбленные приковали к своим рукам цепь. Для этого специально приехали из Харькова в Киев. С цепью попытаются прожить 3 месяца, тем самым установив мировой рекорд. Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова отметила, что влюбленные подготовили специальную зимнюю одежду, научились синхронно готовить на кухне, потренировали бытовые процессы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скованные цепью влюбленные рассказали о серьезных проблемах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 31816
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 28503
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 24013
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 19342
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10215
Новости Киева
Где в Киеве можно бесплатно сделать Covid-тест
Где в Киеве можно бесплатно сделать Covid-тест Просмотров: 99
Кабмин отказался взять миллиард от Всемирного банка на строительство метро на Троещину - депутат
Кабмин отказался взять миллиард от Всемирного банка на строительство метро на Троещину - депутат Просмотров: 252
13-летняя девочка выпала с 14-го этажа
13-летняя девочка выпала с 14-го этажа Просмотров: 909
Центр Киева обесточен - причина
Центр Киева обесточен - причина Просмотров: 396
"Снимал носки и одевал снова" - водитель "под кайфом" врезался в авто правоохранителей
"Снимал носки и одевал снова" - водитель "под кайфом" врезался в авто правоохранителей
4
 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
5
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
3
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Голосов: 6597
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть