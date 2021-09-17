Школы закроют: учителям сделали последнее предупреждение

В Киевской области угрожают закрыть школы до 20 сентября. Фото: pixabay.com

Школы Киевской области закроют на карантин, если в них будут вакцинированы менее 80% учителей. Дистанционно уроки проводить не будут.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

"Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие - работать будут только те школы, где вакцинировано 80 процентов работников. Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в желтую зону эпидопасности", - сказал Володин.

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Если до 20 сентября не вакцинируется необходимое количество учителей, школы закроют. Такие меры являются вынужденными, поскольку в области начало расти количество Covid-больных. Также увеличивается уровень госпитализации. Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается социальной сферы и бизнеса, отметил Володин.

В Киевской области среди педагогов провели 62 987 прививок. 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации, получив две дозы препарата.

Украина может перейти в желтую зону карантина 20-21 сентября. В желтой зоне школы будут работать при вакцинации 80% учителей. В красной - если вакцинированы все педагоги. Заведения общественного питания, спортзалы, театры, музеи и кинотеатры в желтых регионах смогут самостоятельно определять - принимать только иммунизированных клиентов, или и других при условии соблюдения карантинных правил. В красных получат право работать только при условии обслуживания клиентов с зеленым Covid-сертификатом.