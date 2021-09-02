Скандальный "дом-монстр" в Киеве запретили вводить в эксплуатацию

"Дом-монстр" на ул. Нижний Вал, 27-29 уже не один год является предметом споров. Фото: facebook.com/znenya.kuleba

"Дом-монстр" на столичном Подоле не введут в эксплуатацию.

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Верховный Суд 31 августа отменил постановление суда апелляционной инстанции, которой раньше давалась возможность ввести в эксплуатацию "дом-монстр". Постановление суда апелляционной инстанции "продержалась" с 8 июня 2021, то есть почти три месяца. Боремся дальше. Город выступает за сохранение исторического лицо Киева", - отметил Бондаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю

8 июня 2021 Северный апелляционный хозяйственный суд отменил запрет на сдачу в эксплуатацию "дома-монстра". Она заключалась в запрете ДАБИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта по "дома монстра" или отдельных его помещений. Община столицы выступает против этого дома, ведь проект строительства негативно влияет на окружающую застройку ландшафтного комплекса Подола как исторического центра, отметила депутат Киевсовета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба.