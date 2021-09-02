Скандальный "дом-монстр" в Киеве запретили вводить в эксплуатацию

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1134
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 450
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2340
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1773
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9289
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2727
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 999
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
4
3
14
5
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Коммунальщики столицы &quot;заработали&quot; 5 млн грн на расчистке ручья
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю
На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю
На Арсенальной площади с размахом открыли &quot;умный&quot; фонтан
На Арсенальной площади с размахом открыли "умный" фонтан
Видео
Все видео
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео
Киевляне устроили купание на затопленной станции трамвая: курьезное видео
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 351
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 936
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1935
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 891
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 16:33

Скандальный "дом-монстр" в Киеве запретили вводить в эксплуатацию

  Комментировать
Скандальный &quot;дом-монстр&quot; в Киеве запретили вводить в эксплуатацию
"Дом-монстр" на ул. Нижний Вал, 27-29 уже не один год является предметом споров. Фото: facebook.com/znenya.kuleba

"Дом-монстр" на столичном Подоле не введут в эксплуатацию.

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Верховный Суд 31 августа отменил постановление суда апелляционной инстанции, которой раньше давалась возможность ввести в эксплуатацию "дом-монстр". Постановление суда апелляционной инстанции "продержалась" с 8 июня 2021, то есть почти три месяца. Боремся дальше. Город выступает за сохранение исторического лицо Киева", - отметил Бондаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На отремонтированной Арсенальной площади грузовик ушел под землю

8 июня 2021 Северный апелляционный хозяйственный суд отменил запрет на сдачу в эксплуатацию "дома-монстра". Она заключалась в запрете ДАБИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта по "дома монстра" или отдельных его помещений.

Община столицы выступает против этого дома, ведь проект строительства негативно влияет на окружающую застройку ландшафтного комплекса Подола как исторического центра, отметила депутат Киевсовета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальный "дом-монстр" в Киеве запретили вводить в эксплуатацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 20098
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9289
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 9261
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8299
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5625
Новости Киева
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
9
 Просмотров: 720
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья
4
 Просмотров: 261
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
Считали без вести пропавшим: киевлянин три года жил в плену квартирных мошенников
3
 Просмотров: 873
Киевляне покроют пиар Зеленского на тарифах - Розенко по поводу роста стоимости газа
Киевляне покроют пиар Зеленского на тарифах - Розенко по поводу роста стоимости газа 1 Просмотров: 252
Кличко нашел виновного в ЧП с фонтаном, не прожившем и суток
Кличко нашел виновного в ЧП с фонтаном, не прожившем и суток Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 6925
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть