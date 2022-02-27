Ситуация в столице полностью контролируемая и спокойная - Поворозник

Киев контролируется территориальной обороной, добровольческими батальонами и Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"На сегодняшний день, на утро, ситуация в городе полностью контролируемая и спокойная. В течение ночи только было несколько столкновений с диверсионными группами", - отметил Поворозник.
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Он уточнил, что сейчас основные боевые действия продолжаются на подступах к городу. В окрестностях города спокойно.
Поворозник напомнил, что в городе продолжается комендантский час.
Захват столицы Украины остается главной военной целью РФ, сообщило Министерство обороны Великобритании.
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