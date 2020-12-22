С января медикам будут доплачивать 5 тыс. грн ежемесячно

Столичные медики получат надбавки. Фото: pixabay.com

С января 2021 года ежемесячно дополнительно к заработной плате столичные врачи будут получать 5 тыс. грн, медсестры - 4 тыс., младший медперсонал - 2 тыс.

Соответствующее решение приняли на заседании Киевсовета во вторник, 22 декабря.

"К сожалению, Киев не может так сделать для всей Украины, но может показать пример", - написал в Facebook Леонид Емец, депутат Киевсовета от партии "Европейская солидарность".

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Необходимые изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 года.

Финансовую помощь будут получать около 30 тыс. медработников города. На это Киев направил в следующем году 1,6 млрд грн.

Правительство поддержало законопроект №4464, который предусматривает льготы и повышение оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.